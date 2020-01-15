ВИДЕО | В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы

Инспектор департамента пожарной охраны округа Лос-Анджелес Шон Фергюсон заявил, что инцидент произошел накануне вскоре после полудня, пишет РИА Новости. По его словам, в общей сложности речь идет о пяти начальных и одной старшей школе.

При этом, согласно данным, опубликованным в Twitter окружной пожарной службы, число пострадавших составило 44 человека из четырех школ.

В полиции объединенного школьного округа Лос-Анджелеса (LAUSD) заявили, что ни одному из пострадавших не потребовалась госпитализация.

В Twitter LAUSD сообщалось, что сброс авиатоплива произошел во время экстренной посадки самолета. По данным CNN, речь идет о Boeing 777-200 авиакомпании Delta Air Lines, который следовал в Шанхай, однако был вынужден вернуться в Лос-Анджелес из-за проблем с двигателем.