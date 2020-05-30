ВИДЕО | В США 20 городов охвачены протестами. Власти вводят режим ЧП, комендантский час и Нацгвардию

Как сообщает CNN, люди выходили на улицы в столице США Вашингтоне, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско (Калифорния), Денвере (Колорадо), Атланте (Джорджия), Чикаго (Иллинойс), Нью-Йорке, Бостоне (Массачусетс), Лас-Вегасе (Невада), Хьюстоне и Далласе (Техас), Детройте (Мичиган), а также в штатах Айова, Индиана, Кентукки, Луизиана, Виргиния, Северная Каролина, Огайо.
По данным АР, Пентагон распорядился привести в готовность подразделения военной полиции для отправки в Миннеаполис. По данным источников агентства, подразделения из Северной Каролины и Нью-Йорка должны быть готовы к развертыванию в течение четырех часов, подразделения из Колорадо и Канзаса - в течение 24 часов.
Военные подразделения будут размещены в соответствии с Законом о восстании 1807 года, который в последний раз использовался во время беспорядков в Лос-Анджелесе в 1992 году. В Миннеаполисе и соседних городах Роузвилл и Сент-Пол введен комендантский час, однако в Миннеаполисе протестующие проигнорировали запрет появляться на улицах после 8 часов вечера.
Безопасность в районе пятого полицейского участка, который осаждают протестующие, обеспечивали 350 солдат и офицеров. Для разгона толпы были использованы слезоточивый газ и резиновые пули. В результате поджогов в городе огонь охватил как минимум три здания в районе полицейского участка, в том числе крупное отделение банка Wells Fargo и отделение почты. Несколько протестующих задержаны. По словам губернатора Миннесоты Тима Вальца, ситуация в Миннеаполисе остается "невероятно опасной".
В Атланте введен режим чрезвычайного положения. Губернатор штата Джорджия Брайан Кемп сообщил в Twitter, что в городе будет задействовано не менее 500 служащих Национальной гвардии для защиты населения и собственности. Протестующие в Атланте крушили полицейский транспорт и забрасывали полицейских петардами, атаковали местное отделение телеканала CNN, разбив там стекла и изрисовав здание оскорбительными надписями, совершали поджоги.
В центре Детройта (Мичиган) в результате стрельбы по толпе погиб 19-летний юноша. Полиция сообщила, что выстрелы были произведены неизвестным подозреваемым в сером автомобиле Dodge Durango, раненый молодой человек скончался в больнице.
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