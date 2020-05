ВИДЕО | В США 20 городов охвачены протестами. Власти вводят режим ЧП, комендантский час и Нацгвардию

Как сообщает CNN, люди выходили на улицы в столице США Вашингтоне, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско (Калифорния), Денвере (Колорадо), Атланте (Джорджия), Чикаго (Иллинойс), Нью-Йорке, Бостоне (Массачусетс), Лас-Вегасе (Невада), Хьюстоне и Далласе (Техас), Детройте (Мичиган), а также в штатах Айова, Индиана, Кентукки, Луизиана, Виргиния, Северная Каролина, Огайо.

По данным АР, Пентагон распорядился привести в готовность подразделения военной полиции для отправки в Миннеаполис. По данным источников агентства, подразделения из Северной Каролины и Нью-Йорка должны быть готовы к развертыванию в течение четырех часов, подразделения из Колорадо и Канзаса - в течение 24 часов.

Военные подразделения будут размещены в соответствии с Законом о восстании 1807 года, который в последний раз использовался во время беспорядков в Лос-Анджелесе в 1992 году. В Миннеаполисе и соседних городах Роузвилл и Сент-Пол введен комендантский час, однако в Миннеаполисе протестующие проигнорировали запрет появляться на улицах после 8 часов вечера.

Безопасность в районе пятого полицейского участка, который осаждают протестующие, обеспечивали 350 солдат и офицеров. Для разгона толпы были использованы слезоточивый газ и резиновые пули. В результате поджогов в городе огонь охватил как минимум три здания в районе полицейского участка, в том числе крупное отделение банка Wells Fargo и отделение почты. Несколько протестующих задержаны. По словам губернатора Миннесоты Тима Вальца, ситуация в Миннеаполисе остается "невероятно опасной".

when backup finally shows up - nearly 400 officers show up to defend the 5th precinct in Minneapolis pic.twitter.com/os5wLdrAQN #ViolenceOnTheStreets — Man Made (@ManMade55) May 30, 2020

Massive crowd out in the streets of Minneapolis tonight, defying the curfew to protest the police #MinneapolisRiot #MinneapolisUprising #Minneapolis #minneapolisonfire pic.twitter.com/9CPv9pbvsP — Brendan Gutenschwager (@bgutenschwager) May 30, 2020

В Атланте введен режим чрезвычайного положения. Губернатор штата Джорджия Брайан Кемп сообщил в Twitter, что в городе будет задействовано не менее 500 служащих Национальной гвардии для защиты населения и собственности. Протестующие в Атланте крушили полицейский транспорт и забрасывали полицейских петардами, атаковали местное отделение телеканала CNN, разбив там стекла и изрисовав здание оскорбительными надписями, совершали поджоги.

CNN recorded the moment militants threw an explosive device at police in Atlanta during the riot. #antifa #BlackLivesMatter #GeorgeFloyd pic.twitter.com/1TKuyJoDN8 — Andy Ngô (@MrAndyNgo) May 30, 2020

The front of CNN Center in Atlanta was the scene of violent protests on Friday evening that resulted in damage to the front of the building and inside https://t.co/zbzNJU1jTL pic.twitter.com/p85a2TxgAr — CNN International (@cnni) May 30, 2020

В центре Детройта (Мичиган) в результате стрельбы по толпе погиб 19-летний юноша. Полиция сообщила, что выстрелы были произведены неизвестным подозреваемым в сером автомобиле Dodge Durango, раненый молодой человек скончался в больнице.