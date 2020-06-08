ВИДЕО: В Сиэтле вооруженный мужчина на автомобиле въехал в толпу протестующих(2)
В городе Сиэтл в США вооруженный человек въехал на автомобиле в толпу протестующих из-за смерти чернокожего Джорджа Флойда. Об этом пишет Seattle Times.
В городе Сиэтл в США вооруженный человек въехал на автомобиле в толпу протестующих из-за смерти чернокожего Джорджа Флойда. Об этом пишет Seattle Times.
После этого машина остановилась, и одетый в джинсы и черную толстовку водитель выстрелил из пистолета в людей. Отмечается, что он ранил как минимум одного человека.
Преступник вышел из автомобиля и начал размахивать оружием. Затем мужчина направился в сторону полицейских, показывая им пистолет. Преступника отвезли в участок, а пострадавшего доставили в больницу.
Ранее в Миннеаполисе грузовик на небольшой скорости въехал в толпу протестующих, после чего его водителя арестовали. Люди успели среагировать на движущийся в их сторону транспорт, разбежавшись в стороны.
Массовые протесты начались в Миннеаполисе и ряде других городов США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который умер через несколько часов после ареста с применением силы. Акции сопровождались вандализмом, мародерством и нападениями на полицию. Американские власти заявили, что любые стычки с полицейскими и угрозы силовикам будут расцениваться как акты внутреннего терроризма.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Смерть Алиомарова говорит об эпидемии больше, чем статистика
Как избавиться от моли: 2 неожиданно простых способа
Оживший кошмар: в торговом центре упал лифт с людьми
Друг семьи рассказал, жена Норкина умерла