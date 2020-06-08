ВИДЕО: В Сиэлте вооруженный мужчина на автомобиле въехал в толпу протестующих
В городе Сиэтл в США вооруженный человек въехал на автомобиле в толпу протестующих из-за смерти чернокожего Джорджа Флойда. Об этом пишет Seattle Times.
В городе Сиэтл в США вооруженный человек въехал на автомобиле в толпу протестующих из-за смерти чернокожего Джорджа Флойда. Об этом пишет Seattle Times.
После этого машина остановилась, и одетый в джинсы и черную толстовку водитель выстрелил из пистолета в людей. Отмечается, что он ранил как минимум одного человека.
Преступник вышел из автомобиля и начал размахивать оружием. Затем мужчина направился в сторону полицейских, показывая им пистолет. Преступника отвезли в участок, а пострадавшего доставили в больницу.
Ранее в Миннеаполисе грузовик на небольшой скорости въехал в толпу протестующих, после чего его водителя арестовали. Люди успели среагировать на движущийся в их сторону транспорт, разбежавшись в стороны.
Массовые протесты начались в Миннеаполисе и ряде других городов США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который умер через несколько часов после ареста с применением силы. Акции сопровождались вандализмом, мародерством и нападениями на полицию. Американские власти заявили, что любые стычки с полицейскими и угрозы силовикам будут расцениваться как акты внутреннего терроризма.
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