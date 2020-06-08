ВИДЕО: В Сиэлте вооруженный мужчина на автомобиле въехал в толпу протестующих

После этого машина остановилась, и одетый в джинсы и черную толстовку водитель выстрелил из пистолета в людей. Отмечается, что он ранил как минимум одного человека.

Преступник вышел из автомобиля и начал размахивать оружием. Затем мужчина направился в сторону полицейских, показывая им пистолет. Преступника отвезли в участок, а пострадавшего доставили в больницу.



A person drove into a crowd of Seattle protesters on Sunday night, authorities said, and one person was shot. The Seattle Police Department said the driver was in custody. https://t.co/IPC93o1EtF pic.twitter.com/rLh7asAUK8 — The New York Times (@nytimes) June 8, 2020



Ранее в Миннеаполисе грузовик на небольшой скорости въехал в толпу протестующих, после чего его водителя арестовали. Люди успели среагировать на движущийся в их сторону транспорт, разбежавшись в стороны.

Массовые протесты начались в Миннеаполисе и ряде других городов США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который умер через несколько часов после ареста с применением силы. Акции сопровождались вандализмом, мародерством и нападениями на полицию. Американские власти заявили, что любые стычки с полицейскими и угрозы силовикам будут расцениваться как акты внутреннего терроризма.