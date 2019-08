ВИДЕО: В Сиднее неизвестный с ножом напал на прохожих. Одна женщина погибла

По информации Sydney Morning Herald, в результате как минимум одна женщина погибла и еще одна получила ранения.

Злоумышленника вскоре поймали и нейтрализовали прохожие при участии полицейских.

Мотивы нападавшего неизвестны. По предварительным данным полиции, он не находился в списке подозреваемых в террористической деятельности.

Just witnessed incredible bravery from members of the public and ⁦@FRNSW⁩ officers chasing down a man on a stabbing rampage in Sydney’s CBD. He is now under arrest. ⁦@7NewsSydney⁩ pic.twitter.com/wNKatejHVp