ВИДЕО | В сети разместили последний полет Коби Брайанта
В твиттере появилось видео последнего полета, который совершили на вертолете знаменитый баскетболист Коби Брайант, его 13-летняя дочь и еще 7 пассажиров.
В твиттере появилось видео последнего полета, который совершили на вертолете знаменитый баскетболист Коби Брайант, его 13-летняя дочь и еще 7 пассажиров.
Полиция Лос-Анджелеса обнаружила тела всех девяти погибших при крушении вертолета легендарного баскетболиста Коби Брайанта 26 января 2020 года, сообщает Gazeta.ru. Самого спортсмена опознали только по отпечаткам пальцев. В ходе расследования выяснилось, что в ужасных погодных условиях пилот попросил разрешения самостоятельно определять положение судна при помощи наземных ориентиров и своих навигационных средств, но это привело к трагедии.
Тем временем в сети появилось видео последнего полета Брайанта. Его опубликовал пользователь твиттера с ником @theironlydreams. "Я стараюсь снимать и фотографировать все странные штуки, пролетающие над моим домом в Глендэйле, Калифорния. К сожалению, этим утром я не знал, что снимаю вертолет, в котором через 31 минуту разобьются Коби Брайнт, его дочь и другие. RIP", - написал пользователь.
I try and video /photograph all the weird stuff happening above my house in Glendale,CA. Unfortunately this morning I didn’t realize I was filming the helicopter Kobe Bryant, his daughter and others were in 31 minutes before they crashed . RIP pic.twitter.com/8zdiplvEbv— THEIR ONLY DREAMS (@theironlydreams) January 27, 2020
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