ВИДЕО | В сети разместили последний полет Коби Брайанта

Полиция Лос-Анджелеса обнаружила тела всех девяти погибших при крушении вертолета легендарного баскетболиста Коби Брайанта 26 января 2020 года, сообщает Gazeta.ru. Самого спортсмена опознали только по отпечаткам пальцев. В ходе расследования выяснилось, что в ужасных погодных условиях пилот попросил разрешения самостоятельно определять положение судна при помощи наземных ориентиров и своих навигационных средств, но это привело к трагедии.

Тем временем в сети появилось видео последнего полета Брайанта. Его опубликовал пользователь твиттера с ником @theironlydreams. "Я стараюсь снимать и фотографировать все странные штуки, пролетающие над моим домом в Глендэйле, Калифорния. К сожалению, этим утром я не знал, что снимаю вертолет, в котором через 31 минуту разобьются Коби Брайнт, его дочь и другие. RIP", - написал пользователь.



