31.12.2019, 16:35

ВИДЕО | В сети появилось Новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина 2020

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Новогоднее поздравление Владимира Путина 2020
Президент России Владимир Путин поздравляет россиян с Новым 2020-м годом.

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