ВИДЕО: В России ликвидирован боевик, планировавший теракт

Как уточняется, в ночь на 13 марта органы ФСБ РФ получили информацию о том, что в частном доме в селе Екатериновка Безенчукского района Самарской области находится вооруженный человек, планировавший совершить теракт. Засевшему в доме боевику предложили сложить оружие и сдаться. В ответ он открыл огонь по cотрудникам правоохранительных органов и применил боевую гранату, после чего был убит. "Потерь среди сотрудников правоoхранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет", — сказали в НАК.

По данным оперативного штаба НАК, боевик был сторонником одной из международных террористических организаций. Он поддерживал связь с находящимися за рубежом бандитами, а также "вынашивал намерения совершить подрыв cамодельного взрывного устройства в месте масcового пребывания людей". На месте происшествия обнаружили оружие, боеприпасы и готовое к применению самодельное взрывное устройство.