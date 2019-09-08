ВИДЕО: В Риге велосипедист после спора с водителем выбил в автобусе стекло

Как отмечает свидетель, инцедент произошел в 19.45, на ул. Бривибас, рядом с театром Dailes. Во время выяснения отношений велосипедист полностью заблокировал движение автомобилей по полосе, ведущей из центра.

К сожалению, узнать, чем закончился этот конфликт, не удалось. В Rīgas Satiksmе сообщили, что ни в одном из автобусов предприятия в тот день никто стекла не разбивал. Возможно, это был туристический автобус.