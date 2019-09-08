ВИДЕО: В Риге велосипедист после спора с водителем выбил в автобусе стекло

Очевидец запечатлел на видео ЧП, которое произошло в Риге 30 августа: между водителем автобуса и велосипедистом вспыхнул конфликт, в ходе которого велосипедист выбил передним колесом велосипеда стекло в автобусе.
Как отмечает свидетель, инцедент произошел в 19.45, на ул. Бривибас, рядом с театром Dailes. Во время выяснения отношений велосипедист полностью заблокировал движение автомобилей по полосе, ведущей из центра.
К сожалению, узнать, чем закончился этот конфликт, не удалось. В Rīgas Satiksmе сообщили, что ни в одном из автобусов предприятия в тот день никто стекла не разбивал. Возможно, это был туристический автобус.
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