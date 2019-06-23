ВИДЕО: В Риге родители воспитанников садика сообщили о насилии над детьми, в детском саду все отрицают

Сотрудница написала заявление в полицию. По ее словам, из-за этого заведующая садиком Илона Дроздова грозилась уволить ее "по статье", но женщина уволилась сама. Тогда же заведующая написала на нее заявление в полицию — о клевете. Заявление после первого сюжета было подано и против редакции Русского вещания LTV7. В редакцию пришло письмо на пяти страницах. В нем Латвийское телевидение обвиняется в необъективности и очернении. Авторы письма настаивают на подготовке нового сюжета — как они требуют, "объективном" и "разоблачающем ложь".

В редакцию Русского вещания LTV7 поступили также письма от 11 родителей, чьи дети ходят в детский сад Saulīte. Они сообщают, что никаких претензий к садику не имеют, хвалят его работников, в том числе и Галину Скрузмане, и защищают от нападок извне. Впрочем, есть свидетели, которые делятся информацией о проблемах в детском саду, но категорически отказываются говорить открыто. Многие ссылаются на то, что не хотят неприятностей, угроз и конфликта с местным самоуправлением, так как Илона Дроздова в 2013 году баллотировалась в Олайнскую думу от "Согласия".

Дроздова тогда не прошла, но зато четверо ее однопартийцев прошли. К примеру, Ирина Новохатько работает в комитете по социальным вопросам, образованию и культуре, а Александр Чмиль занимает должность второго вице-мэра. Наличие какого-либо особого отношения к заведующей садика Saulīte второй вице-мэр в телефонном разговоре с Русским вещанием LTV7 отрицал.

Олайнское самоуправление каждый год объявляет конкурс на предоставление услуг дошкольного образования в крае. В базе данных Бюро по надзору за закупками указано, что с 2012 года в конкурсах побеждает ООО Paelika. В прошлом году дума заключила контракт с Paelika на 207 тысяч евро. По данным Регистра предприятий, которые приводит Русское вещание LTV7, эта компания принадлежит заведующей садиком Saulīte Илоне Дроздовой.

В Олайнской думе сказали, что письменных жалоб на садик не получали, а устные жалобы никогда не были связаны с насилием. В Инспекцию по защите прав детей пришло две жалобы на Saulīte, но проверок там пока не проводили. Предыдущие две жалобы на садик Saulīte инспекция перенаправила в Государственную полицию.

За последние три года стражи порядка получили три заявления на работающие в Олайне садики. По информации LTV7, все три — против Saulīte. Полиция два из них перенаправила в административную комиссию самоуправления. Из пяти членов административной комиссии Олайне одна — Ольга Зуевича, — стартовала на выборах вместе с Дроздовой и они дружат в социальных сетях. Обе женщины отрицают дружбу.

В одном случае пришла жалоба на дошкольного педагога Галину Скрузмане. Ее подозревали в том, что она дважды в гардеробе ударила мальчика курткой по голове. Административная комиссия постановила прекратить делопроизводство в связи с отсутствием происшествия или состава нарушения. Из показаний в административной комиссии выходит, что Галина Скрузмане не била ребенка, а отряхивала куртку от песка и ею нечаянно задела ребенка. Об этом же Илона Дроздова, присутствовавшая на месте во время инцидента, рассказала и матери ребенка. У последней к садику претензий нет.

По второму инциденту 2017-го года дело тоже закрыто. Проходивший мимо сада человек услышал громкий плач ребенка и слова взрослого человека: Sēdi te, maita ("Сиди здесь, сволочь"). Возникли подозрения относительно физического или морального насилия со стороны воспитательницы садика. Бабушка ребенка вечером того же дня заметила на теле внучки синяки, а ребенок был подавлен. По словам работников садика, появились они точно не в садике. В связи с этим комиссия решила что "не найден субъект административного нарушения".

Психолог Андрия Ликова призывает родителей верить своим детям: "Время, проведенное с воспитателем, формирует личность ребенка. Это делает его сильнее или причиняет боль. Если ребенок каждый день испытывает страх и не хочет идти в сад, где его обижают и причиняют вред, этот страх нужно уважать".

По заявлению Дианы Гончаровой полиция начала административное делопроизводство.