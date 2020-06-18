18.06.2020, 09:34
ВИДЕО: в Риге проходит массовая акция протеста таксистов
В четверг, 18 июня, в Риге проходит массовая акция протеста таксистов, которые выступают против системы расчетов, сообщили ранее организаторы акции.
В четверг, 18 июня, в Риге проходит массовая акция протеста таксистов, которые выступают против системы расчетов, сообщили ранее организаторы акции.
В 8 часов утра колонна протестующих водителей такси отправилась от торгового центра Spice в центр города. Сперва таксисты должны покружить вокруг здания Кабинета министров (около 9 часов утра), а затем — направиться к зданию Министерства сообщения, которое расположено около железнодорожного вокзала на ул. Гоголя, 3.
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