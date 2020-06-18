ВИДЕО: в Риге проходит массовая акция протеста таксистов

В 8 часов утра колонна протестующих водителей такси отправилась от торгового центра Spice в центр города. Сперва таксисты должны покружить вокруг здания Кабинета министров (около 9 часов утра), а затем — направиться к зданию Министерства сообщения, которое расположено около железнодорожного вокзала на ул. Гоголя, 3.

Таксисты протестуют против системы, при которой фиксированных тарифов, которые не соответствуют реальным показаниям счетчика. Таким образом водителю фактически приходится покрывать разницу между уплаченной суммой и показаниями счетчика.

Другое требование протестующих — добиться изменения ситуации, при которой не установлена минимальная стоимость услуг такси, что открывает возможности для демпинга и стимулирует развитие теневой экономики.