ВИДЕО | В Риге подросток скинул в Даугаву арендный электросамокат

Учитывая, что комментарий за кадром гласит "Второй пошел", можно предположить, что это уже вторая "жертва" среди электросамокатов. Сработавшая на транспортном средстве сигнализация говорит о том, что это прокатный электросамокат. А, согласно зеленой маркировке, он с большой долей вероятности принадлежит компании Bolt.

В Bolt порталу Delfi не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть связь самоката на видео с компанией. "Некоторые самокаты пропали, но сами мы расследованием не занимаемся", - пояснили там, отметив, что случаи угона и вандализма расследует полиция. Большинство же клиентов пользуются прокатными самокатами честно, подчеркнули в Bolt.

Согласно Уголовному закону, за намеренное уничтожение или повреждение чужого имущества может грозить до двух лет тюрьмы, арест, штраф или принудительные работы.