ВИДЕО | В Риге подросток скинул в Даугаву арендный электросамокат

Популярность электросамокатов неуклонно растет не только в Эстонии, но в Латвии. Однако это влечет за собой и различные происшествия. Так, в социальных сетях появилось снятое подростками видео, на котором видно, как их товарищ скинул в Даугаву на набережной Риги арендный самокат.
Учитывая, что комментарий за кадром гласит "Второй пошел", можно предположить, что это уже вторая "жертва" среди электросамокатов. Сработавшая на транспортном средстве сигнализация говорит о том, что это прокатный электросамокат. А, согласно зеленой маркировке, он с большой долей вероятности принадлежит компании Bolt.
В Bolt порталу Delfi не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть связь самоката на видео с компанией. "Некоторые самокаты пропали, но сами мы расследованием не занимаемся", - пояснили там, отметив, что случаи угона и вандализма расследует полиция. Большинство же клиентов пользуются прокатными самокатами честно, подчеркнули в Bolt.
Согласно Уголовному закону, за намеренное уничтожение или повреждение чужого имущества может грозить до двух лет тюрьмы, арест, штраф или принудительные работы.
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