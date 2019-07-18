ВИДЕО: В результате поджога студии аниме в Японии погибли десять человек, 40 человек пострадали
Десять человек погибли в результате поджога студии по производству аниме в японском городе Киото. Об этом сообщает агентство ”Киодо”.
Десять человек погибли в результате поджога студии по производству аниме в японском городе Киото. Об этом сообщает агентство ”Киодо”.
Факт смерти, согласно японским законам, могут подтвердить только медицинские специалисты. Около 40 человек пострадали.
По данным полиции, основная версия пожара — умышленный поджог. Сотрудники правоохранительных органов задержали 41-летнего мужчину, который разлил горючую жидкость внутри студии и поджег ее. Его мотивы пока неизвестны. Предполагаемый преступник получил травмы и доставлен в больницу.
Отмечается, что в настоящее время пожар уже потушен. На опубликованных в соцсетях кадрах заметно, что студия располагается в трехэтажном здании. Сильнее всего пострадали второй и третий этажи. Очевидцы утверждают, что вперед началом пожара они слышали звук, похожий на хлопок.
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