ВИДЕО: В районе затонувшей советской атомной подлодки обнаружили утечку радиации. Она превышает норму в 100 000 раз

Исследовательское судно "G.O. Sars" отправилось из Тромсё, чтобы выяснить экологическую обстановку и произвести замеры уровней загрязнения. В экспедиции принимали участие специалисты из ведущих научно-исследовательских учреждений Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета НПО "Тайфун" и Норвежского института морских исследований. Они взяли пробы из вентиляционного отверстия, находящегося в непосредственной близости с реактором. Хелдаль отметила, что данные о превышении уровня радиации в сто тысяч раз предварительные.

"Мы рассмотрим образцы более тщательно, когда вернемся домой", — заявила она.

Ученый подчеркнула, что утечка радиации не представляет угрозу для рыболовства в этом районе. Однако ее уровень оказался выше зафиксированного российскими учеными в ходе предыдущей экспедиции в 2007 году.

Затонувшая 30 лет назад субмарина лежит на глубине около 1,7 тысячи метров. Исследователи применили спускаемый подводный аппарат "Ægir 6000", который может добраться до обломков лодки и передать изображение на судно.

Москва и Осло проводят исследования в районе гибели "Комсомольца" уже много лет. Ученые констатировали протечки из реактора АПЛ, превышение уровня цезия-137 в донных отложениях в 1991-1993 годах. Большая глубина залегания подлодки осложняет проведение исследований. Ученые планируют контролировать ситуацию и впредь.