02.04.2019, 07:15

ВИДЕО: В Пыхья-Таллинне горело заброшенное здание завода

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ВИДЕО: В Пыхья-Таллинне горело заброшенное здание завода
Lugeja foto

Читатель Delfi сообщил, что в ночь на вторник в Пыхья-Таллинне в районе Ситси загорелось заброшенное здание завода.

Пожар произошел на улице Мануфактуури, что находится между Сыле и Кполи. Возгорание было взято под контроль за полчаса.

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