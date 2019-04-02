ВИДЕО: В Пыхья-Таллинне горело заброшенное здание завода

Читатель Delfi сообщил, что в ночь на вторник в Пыхья-Таллинне в районе Ситси загорелось заброшенное здание завода.
Пожар произошел на улице Мануфактуури, что находится между Сыле и Копли. Возгорание было взято под контроль за полчаса.
Читатель Delfi сообщил, что в ночь на вторник в Пыхья-Таллинне в районе Ситси загорелось заброшенное здание завода.
Пожар произошел на улице Мануфактуури, что находится между Сыле и Копли. Возгорание было взято под контроль за полчаса.
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