ВИДЕО | В Польше взорвалась ”бомба-землетрясение” времен Второй мировой

Все водолазы находились за пределами опасной зоны взрыва бомбы, также известной как Tallboy, или ”бомба-землетрясение”, на дне судоходного канала Балтийского моря. Сообщений о пострадавших нет. Около 750 жителей были эвакуированы из района около портового города Свиноуйсьце.

Британская авиация сбросила бомбу во время налета в 1945 году, в результате которого был потоплен немецкий крейсер Lützow.

Изначально планировалось прибегнуть к дефлаграции — процессу сжигания заряда взрывчатки при температуре ниже порога детонации. В преддверии операции официальные лица ВМС Польши заявили, что шансы на ее успех составляли 50 на 50, и они ожидали взрыва во время процесса.

”Процесс дефлаграции превратился в детонацию. Объект можно считать нейтрализованным, он больше не будет представлять угрозы для судоходного канала Щецин-Свиноуйсьце”, — сказал лейтенант-командир Гжегож Левандовски (Grzegorz Lewandowski), пресс-секретарь 8-й флотилии береговой обороны ВМС Польши.

Tallboy была шесть метров в длину и весила 5,4 тонны, из которых почти половину составляла взрывчатка. Бомба находилась на глубине 12 метров, торчала только ее носовая часть.