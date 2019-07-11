11.07.2019, 12:04
ВИДЕО: В Подмосковье открытым пламенем горит теплоэлектростанция и прилегающий к ней участок газопровода(1)
В России в Мытищах крупный пожар начался на станции высокого давления на ТЭЦ-27, сообщает МЧС.
В России в Мытищах крупный пожар начался на станции высокого давления на ТЭЦ-27, сообщает МЧС.
В главке уточнили, что ЧП произошло в деревне Челобитьево. Пожару присвоен третий уровень сложности.
По предварительным данным, пострадавших нет.
По данным информированного источника, высота огненного факела достигает 50 метров.
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