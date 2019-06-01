01.06.2019, 21:33

ВИДЕО: В Питере автомобиль влетел в пешеходов. Есть пострадавшие


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Место ДТП за несколько секунд до аварии
Место ДТП за несколько секунд до аварииФото: Фонтанка

Двое взрослых и ребёнок получили травмы в жёсткой аварии в Санкт-Петербурге. Влетевший в пешеходов «Рено» приложило столбом, водителя от гнева толпы уберегли полицейские, сообщает "Фонтанка".

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, в ДТП на пересечении Каменноостровского проспекта и улицы Куйбышева пострадал велосипедист, а также мужчина и мальчик восьми лет. Их состояние оценивают как среднетяжёлое.

По предварительной информации, в 17:50 двигавшийся со стороны Троицкого моста белый "Рено Логан" на перекрёстке проехал на жёлтый сигнал светофора и вылетел на тротуар. Под колёса попали пешеходы и велосипедист, машину придавило дорожным знаком. "Рено" попытались взять штурмом прохожие, но от расправы 22-летнего водителя (им оказался гражданин Узбекистана) спасли полицейские, скрывшие мужчину в служебном автомобиле.

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