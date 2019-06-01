ВИДЕО: В Питере автомобиль влетел в пешеходов. Есть пострадавшие

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, в ДТП на пересечении Каменноостровского проспекта и улицы Куйбышева пострадал велосипедист, а также мужчина и мальчик восьми лет. Их состояние оценивают как среднетяжёлое.

По предварительной информации, в 17:50 двигавшийся со стороны Троицкого моста белый "Рено Логан" на перекрёстке проехал на жёлтый сигнал светофора и вылетел на тротуар. Под колёса попали пешеходы и велосипедист, машину придавило дорожным знаком. "Рено" попытались взять штурмом прохожие, но от расправы 22-летнего водителя (им оказался гражданин Узбекистана) спасли полицейские, скрывшие мужчину в служебном автомобиле.