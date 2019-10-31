31.10.2019, 09:41

ВИДЕО: В Пакистане в результате пожара в поезде погибли более 60 человек


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На юго-западе Пакистана в результате железнодорожной аварии погибли не менее 65 человек, десятки других получил травмы, сообщило спасательное ведомство страны в четверг, 31 октября. Власти полагают, что число жертв увеличится, поскольку многие пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Трагедия произошла в результате взрыва газового баллона, когда пассажиры готовили себе завтрак на газовой плитке. Как минимум в трех вагонах поезда вспыхнул пожар, в поезде заживо сгорели почти 40 человек. Другие погибли, когда, спасаясь от огня, прыгали с поезда, ехавшего с большой скоростью, пишет DW.

На место катастрофы прибыли пожарные, которым удалось потушить огонь. Трагедия произошла в городе Рахим-Яр-Хан на поезде, следовавшем из Карачи в Лахор.

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