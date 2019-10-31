ВИДЕО: В Пакистане из-за пожара погибли 73 пассажира поезда. Они готовили еду на газовой плите
На юго-западе Пакистана в результате железнодорожной аварии погибли 73 человека, десятки других получил травмы, сообщило спасательное ведомство страны в четверг, 31 октября. Власти полагают, что число жертв увеличится, поскольку многие пострадавшие находятся в критическом состоянии.
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