ВИДЕО: В Пакистане из-за пожара погибли 73 пассажира поезда. Они готовили еду на газовой плите
На юго-западе Пакистана в результате железнодорожной аварии погибли 73 человека, десятки других получил травмы, сообщило спасательное ведомство страны в четверг, 31 октября. Власти полагают, что число жертв увеличится, поскольку многие пострадавшие находятся в критическом состоянии.
ЕС направил сирийским беженцам в Турции 660 млн евро
Убийца девочки в Саратове раскрыл ужасные детали преступления
Родители с друзьями надругались над дочерью под Брянском
Видео с задержанным за убийство ребенка в Нарьян-Маре