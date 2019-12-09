09.12.2019, 08:23

ВИДЕО | В Новой Зеландии произошло извержение вулкана: как минимум пять человек погибли

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обновлено в 13:44
Reuters
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Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила, что около ста человек находились недалеко от вулкана на острове Уайт-Айленд в момент его извержения, есть пропавшие, сообщает РИА со ссылкой на телеканал TVNZ.

"Около ста человек были на острове или рядом с ним в момент извержения, некоторые пропали без вести", — приводит телеканал слова премьера.

Она отметила, что большинство находившихся рядом с вулканом, вероятно, туристы.

Как сообщила позже служба BBC, в результате извержения погибло как минимум пять человек.


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