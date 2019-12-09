09.12.2019, 08:23
ВИДЕО | В Новой Зеландии произошло извержение вулкана: как минимум пять человек погибли(1)
обновлено в 13:44
Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила, что около ста человек находились недалеко от вулкана на острове Уайт-Айленд в момент его извержения, есть пропавшие, сообщает РИА со ссылкой на телеканал TVNZ.
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