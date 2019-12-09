ВИДЕО | В Новой Зеландии произошло извержение вулкана: как минимум пять человек погибли

"Около ста человек были на острове или рядом с ним в момент извержения, некоторые пропали без вести", — приводит телеканал слова премьера.

Она отметила, что большинство находившихся рядом с вулканом, вероятно, туристы.

Как сообщила позже служба BBC, в результате извержения погибло как минимум пять человек.



