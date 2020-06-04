ВИДЕО | В Норвегии оползень снес в море целый поселок
В Норвегии произошел оползень, снесший в море крупный участок земли вместе с дачными постройками. Ролик опубликовало в четверг, 4 июня, издание Altaposten.
В Норвегии произошел оползень, снесший в море крупный участок земли вместе с дачными постройками. Ролик опубликовало в четверг, 4 июня, издание Altaposten.
Уточняется, что катаклизм произошел 3 июня. На записи видно, как земля с находящимися на ней домами постепенно начинает съезжать к морю. Разломы и трещины на поверхности становятся все больше, затем домики начинают заваливаться и тонуть в морской воде. Можно заметить, как передвигаются, наталкиваясь друг на друга, слои земли.
По словам автора видео Яна Эгила Бэккебри, он вел строительные работы на собственном участке, а когда решил пойти пообедать, услышал сильный треск. Бэккебри рассказал, что все произошло настолько быстро, что он едва успел собраться и выбежать из дома. Его участок тоже отнесло оползнем в море.
Отмечается, что Бэккебри в тот день был один в поселке. В этом месте располагалось восемь дачных участков, хозяева которых приезжали туда по выходным.
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