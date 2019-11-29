29.11.2019, 23:34
ВИДЕО | В Нидерландах трое человек получили ножевые ранения, нападавший в бегах
В центре Гааги совершено нападение с применением холодного оружия. Три человека получили ранения, сообщает полиция нидерландского города вечером в пятницу, 29 ноября. Экстренные службы работают на месте инцидента, подчеркивают стражи порядка.
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