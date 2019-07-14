ВИДЕО: В Москве оппозиция провела акцию протеста

14 июля в 14:00 в Москве в Новопушкинском сквере началась встреча с кандидатами в депутаты Мосгордумы "За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму".
Политик Илья Яшин на акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму в Новопушкинском сквере призвал идти к зданию мэрии столицы на Тверской улице, передает Дождь.
После этого участники встречи пошли к зданию мэрии. Рядом с колонной, которая движется к мэрии, появились два автозака, но никого из протестующих полиция не задерживает.
Власти Москвы заявили, встреча не была согласована и назвали ее ”попыткой проведения несанкционированной акции под видом встречи с избирателями”.
Оппозиционеры называли акцию ”встречей с избирателями”. Организаторами выступает штаб Навального в Москве. Основными требованиями акции являются проведение честных и конкурентных выборов в Москве, а также допуск независимых кандидатов к выборам.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы, встреча кандидатов в депутаты Мосгордумы будет являться несанкционированным публичным мероприятием, ее участники и организаторы могут быть привлечены к ответственности.
Политики Дмитрий Гудков и Любовь Соболь заявили о том, что избиркомы нашли у них достаточное для отказа в регистрации кандидатом в Мосгордуму число недействительных подписей избирателе, пишут "Ведомости".
Планировавший участвовать в выборах в 5-м округе (Щукино, Хорошево-Мневники, Филевский парк), Гудков сообщил на своей страничке в Facebook, что у него насчитали 1073 недействительных подписи, то есть 18,4% при допустимом количестве брака в 10%. По его словам, около трети из этих забракованных подписей — претензии к адресам, еще 390 подписей — несоответствие с данными ГАС ”Выборы” и МВД. Политик опубликовал фотографии, как ошибочно вводили для проверки данные избирателей, которые за него подписывались. Так среди тех, кто за него подписывался, оказались ”Генова Мария Михайлович”, ”Табунова Анна Георгевна”, ”Реморова Надежда Афанасьева”, ”Янушевич Борис Дмитревич” и др.
По словам Гудкова, у его соратника Александра Соловьева нашли 2400 недействительных подписей, а у Геннадия Гудкова — 2500 подписей. ”Эти цифры — чтобы невозможно было оспорить, чтобы наверняка. Не просто ”с запасом”, это просто половина”, — считает Гудков.
Любовь Соболь, которая идёт на выборы в 43-м округе (Хамовники, Арбат, Пресня), сообщила, что в выданном ей комиссией протоколе проверки подписей указано, что у неё 725 недействительных подписей — то есть 15%. ”Брак” — это некие данные из базы УФМС, проверку по которой проводили тайно от меня как кандидата, и справка почерковедов МВД. Просто бумажки, распечатанные на принтере, без объяснения методик оценки, расчетов, образцов почерка”, — написала Соболь в Facebook. Она заявила, что объявляет голодовку.
Директор ФБК Иван Жданов (идет по 8-му округу — Аэропорт, Войковский, Коптево, Сокол) сообщил, что у него забраковали 1212 подписей. По словам Жданова, основная претензия к его подписям была у графолога, который ”на свое усмотрение выбраковывал подписи”. ”Отказывают в регистрации кандидатом в МГД на основании заключения "экспертов" из УВД САО. Произвольно за пару дней полистав книги, они решили, что даты внесения сотен подписей выполнены не избирателями”, — написал глава юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади.
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В пятницу комиссия обнаружила 11,4% недействительных подписей у политика Ильи Яшина (выдвигается по 45-му округу — Басманный, Мещанский, Красносельский районы, Сокольники). Из 4936 подписей отклонили 562 при максимально допустимом браке в 429, сообщил Яшин.
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