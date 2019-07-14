14.07.2019, 21:35

ВИДЕО | В Москве на акции протеста жестко задержан оппозиционер Яшин, одного из задержанных полиция избила в автозаке

 (47)
rus.delfi.ee
EST 26

Московская полиция разогнала несогласованную акцию у здания Мосгоризбиркома, где проходила несогласованная акция за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Был задержан оппозиционер Илья Яшин.

Также были задержаны и другие оппозиционеры и кандидаты в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь, Иван Жданов и другие участники протеста. В сети было опубликовано видео, на котором сотрудники полиции бьют дубинками задержанного протестующего в автозаке.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также:
Читайте также: