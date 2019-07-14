14.07.2019, 21:35
ВИДЕО | В Москве на акции протеста жестко задержан оппозиционер Яшин, одного из задержанных полиция избила в автозаке(47)
Московская полиция разогнала несогласованную акцию у здания Мосгоризбиркома, где проходила несогласованная акция за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Был задержан оппозиционер Илья Яшин.
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