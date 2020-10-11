ВИДЕО | В Минске участников ”Марша гордости” разогнали водометами. Задержано несколько десятков человек

Как пишет ”Интерфакс”, у стелы ”Минск — город герой” задержали 50 человек. ”МБХ медиа” передает, что у стелы ”завязалась драка” между протестующими, милицией и ”людьми в масках”.

Очевидцы сообщили ”Интерфаксу”, что силовики ”начали жестко задерживать участников акции”, и те ”стали оказывать сопротивление”, а ”в силовиков полетели бутылки”.

AFP

Кроме того, протестующие якобы бросали в милицию ”цветочными вазонами и другой уличной мебелью”. Как сообщили РИА Новости в ГУВД Минска, милиция применила водометы. Где именно, не уточняется. Tut.by пишет о водометах в том числе на проспекте Победителей.

Издание Tut.by, ссылаясь на очевидцев, пишет, что у стелы в Минске взорвалась светошумовая граната, а несколько сотрудников милиции применили газ из баллончиков.

ТАСС и ”Интерфакс” сообщили, что в Минске для разгона протестующих применили водометы.

Перед началом акции были задержаны около десятка журналистов.

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