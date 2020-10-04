ВИДЕО | В Минске протестующие сломали водомет

Во время протестов на проспекте Победителей в Минске у водомета, который поливал людей, стали отваливаться детали. На видео, опубликованном на Telegram-канале Nexta, видно, как протестующие ломают водомет. Такие же видео публикуют Telegram-каналы Readovka и ”Tut.by Новости”.
После того, как протестующие открыли дверь у водомета, он ускорил ход. Судя по видео, после этого в водомете произошла поломка — из машины вода стала струиться вверх и в стороны.
Ранее сообщалось, что водометы применялись для разгона акций в районе Дворца спорта и на проспекте Машерова.
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