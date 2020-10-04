ВИДЕО | В Минске протестующие сломали водомет

После того, как протестующие открыли дверь у водомета, он ускорил ход. Судя по видео, после этого в водомете произошла поломка — из машины вода стала струиться вверх и в стороны.

Ранее сообщалось, что водометы применялись для разгона акций в районе Дворца спорта и на проспекте Машерова.

Больше статей про ситуацию в Беларуси — ЗДЕСЬ.