04.10.2020, 19:34

ВИДЕО | В Минске протестующие сломали водомет

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Во время протестов на проспекте Победителей в Минске у водомета, который поливал людей, стали отваливаться детали. На видео, опубликованном на Telegram-канале Nexta, видно, как протестующие ломают водомет. Такие же видео публикуют Telegram-каналы Readovka и ”Tut.by Новости”.

После того, как протестующие открыли дверь у водомета, он ускорил ход. Судя по видео, после этого в водомете произошла поломка — из машины вода стала струиться вверх и в стороны.

Ранее сообщалось, что водометы применялись для разгона акций в районе Дворца спорта и на проспекте Машерова.

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