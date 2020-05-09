ВИДЕО | В Минске прошел парад в честь 75-летия Дня Победы — единственный в это 9 мая

"Даже мысль нарушить святую традицию для нас недопустима. У нас не было выбора. А если бы и был, мы поступили точно также. Современная Беларусь — это живая память той войне, памятник. Парад в Минске — единственный на постсоветском пространстве в честь всех советских солдат СССР. Мы преклоняемся перед подвигом русских и белоруссов, украинцев и евреев, эстонцев и латышей, таджиков и узбеков, грузинов и армян", — сказал Лукашенко в своей речи перед парадом.

Президент Александр Лукашенко заявил, что парад имеет глубокое ”идеологическое и эмоциональное” значение для Белоруссии и поэтому не может быть отменен. Он пояснил, что Белоруссия — ”республика, которая была стерта с лица земли, которая первая приняла удар… Это самая пострадавшая республика — живой памятник той жестокой войне”.

Лукашенко пригласил глав других государств приехать в этот день в Минск и выразил уверенность, что на парад придет много людей, и это никак не отразится на их здоровье.