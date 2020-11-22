ВИДЕО | В Минске прошел ”Марш против фашистов”. Милиция разогнала его участников с помощью светошумовых гранат

В преддверии акций с утра в город была стянута военная техника, крупнейшие площади были перекрыты заграждениями. В центре города были закрыты на вход и выход десять станций метро, сообщалось о перебоях в работе мобильного интернета.

Минск. Так выглядела колонна протестующих на проезжей части в районе станции метро «Пушкинская». pic.twitter.com/3hvJNihmQq — TUT.BY (@tutby) November 22, 2020

Участники демонстраций начали собираться около полудня в различных районах города и маршировали колоннами по крупным улицам. Сотрудники милиции производили точечные задержания участников колонн по мере того как они становились более многочисленными — в основном, задерживали мужчин. Как отмечает TUT.by, силовики в некоторых случаях задерживали случайных прохожих — которые, например, шли в магазин или просто стояли на пешеходном переходе.

При задержании, по свидетельствам очевидцев, сотрудники милиции применяли дубинки и светошумовые гранаты. Официально милиция, в свою очередь, подтвердила использование спецсредств ”при задержании лиц, которые нарушали общественный порядок и оказывали сопротивление сотрудникам милиции”, не уточнив при этом, какие именно спецсредства применялись.

Официально в милиции сообщили о более чем двухстах задержанных. По данным правозащитного центра ”Весна”, суммарно в Минске и других городах задержаны 276 человек. В числе задержанных оказался лидер группы ”Петля пристрастия” Илья Черепко-Самохвалов.

Среди задержанных — как минимум 12 журналистов. Также стало известно, что журналистка TUT.by Катерина Борисевич, задержанная 19 ноября, не будет отпущена из СИЗО КГБ, несмотря на истекший предусмотренный законом 72-часовой срок задержания. Как пишет издание, она останется под стражей как минимум до 29 ноября. Борисевич, которая, в частности, готовила статью о Романе Бондаренко, погибшем во время задержания, является фигурантом дела о разглашении врачебной тайны, приведшем к тяжким последствиям.

Помимо Минска, акции протеста проходили и в других крупных городах Белоруссии. Немногочисленные акции солидарности с белорусами прошли также в Санкт-Петербурге, Осло, Кельне, Вильнюсе.