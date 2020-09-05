ВИДЕО | В Минске начались задержания студентов

К полудню протестующие стали подходить к кинотеатру ”Октябрь” на проспекте Независимости. Студенты собирались небольшими группами по несколько десятков человек, у некоторых были бело-красно-белые флаги. К участникам акции подходили силовики с требованием убрать флаги.

Как пишет издание, задержания начались уже в 12:05: люди в штатском и масках отвели как минимум двух демонстрантов в автобус без номеров.

Стихийные акции протеста проходят в разных районах города. По данным Onliner, на улице Карла Маркса задержали более 15 студентов.

На улице Володарского, по которой шла колонна студентов Белорусского государственного университета (БГУ), к демонстрантам подъехали микроавтобусы без номеров, из которых вышли люди в балаклавах и масках и преградили людям дорогу. Tut.by сообщает, что был задержан один человек.

Задержания начались и возле площади Якуба Колоса, куда дошли студенты Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ), решившие присоединиться к женскому маршу. Он должен начаться у Комаровского рынка.