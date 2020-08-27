ВИДЕО | В Минске на площади Свободы произошло массовое задержание журналистов

Представители СМИ выстроились в очередь в микроавтобус. При этом нетрезвого мужчину, который раньше обязательно привлек бы внимание милиции, силовики отправили ”гулять”.

"Они будут доставлены в РУВД для выяснения личности", - сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

По имеющейся официально не подтвержденной информации, задержаны журналисты TUT.BY Станислав Шаршуков и Вадим Замировский, а таже Уладзь Грыдин («Радио Свобода»), Василий Федосенко (Reuters), фотограф Александр Васюкович, Надежда Бужан («Наша Нiва»), Дима Ловецкий (AP), Захар Щербаков и Сергей Сацюк (БелаПАН), Екатерина Андреева и Максим Калитовский («Белсат»), Владимир Костин (Reuters), Сергей Бобылев (ТАСС).

Как стало известно TUT.BY, задержанных представителей СМИ отвезли в Октябрьский РУВД.