07.12.2019, 21:53
ВИДЕО | В Минске люди взялись за руки против интеграции с Россией
В Минске состоялась акции протеста против "углубленной интеграции" с Россией. Одна из них — "Живая цепь" — прошла в центре города. Люди взялись за руки вдоль проспекта Независимости. Акция не была согласована с белорусскими властями, отмечает Еврорадио.
На Октябрьской площади сегодня днем было несколько сотен человек. Корреспондент Еврорадио рассказывает, что сложно понять, сколько действительно протестующих собралось в этом месте, посколько среди них много людей в штатском, личностей с камерами и журналистов без беджей. Милиция постоянно напоминала через громкоговоритель, что акция не согласована с властями, и протестующие должны разойтись.
В 12.00 в воскресение акция продолжится. Один из лидеров протестов Павел Северинец попросил минчан приютить у себя дома людей из регионов, которые приехали в Минск высказать своё мнение по поводу интеграции с Россией.
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