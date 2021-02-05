ВИДЕО | В Латвии полиция нашла в сугробе одурманенного подростка без верхней одежды и обуви

В ночь на 4 февраля сотрудники Видземского управления Рижской муниципальной полиции отправились в микрорайон Тейка, где из подъезда многоквартирного дома заметили выбежавшего подростка без верней одежды и обуви, сообщает RusDelfi.lv.
Стражи порядка обследовали прилегающие территории и встретили на ул. Раунас школьного сторожа, который указал им на лежащего под скамейкой подростка: тот зарылся в снег и не двигался.
Один полицейский вытащил юношу из сугроба и попытался с ним поговорить, однако тот не отвечал на вопросы. В итоге, оба полицейских отнесли замерзшего парня в вестибюль школы. О ЧП сразу же проинформировали дежурную часть, а затем была вызвана Служба неотложной медицинской помощи.
Прибывшим медикам юноша рассказал, что распивал алкоголь и употребил неизвестные таблетки. Поскольку речь, возможно, шла о наркотиках, на место происшествия вызвали Госполицию. Позже в ходе проверки на квартире полиция встретила сестру парня и подругу, которые также употребляли таблетки LSD.
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