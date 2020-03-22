22.03.2020, 13:59

ВИДЕО | В Латвии неадекватный мужчина угрожал заразить жителей города Covid-19

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Rus.DELFI.lv
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ВИДЕО | В Латвии неадекватный мужчина угрожал заразить жителей города Covid-19
Фото: Scanpix

В пятницу, во второй половине дня в соцсетях появилось видео, на котором видно, как сотрудники Госполиции возле границы города задерживают мужчину. На место происшествия прибыли также сотрудники Службы неотложной медицинской помощи в спецодежде.

По неофициальной информации, которой располагает "Курземес вардс", полицейские задержали мужчину, сбежавшего из больницы. Мужчина кричал, что он заражен коронавирусом и угрожал заразить и других.

В пресс-центре Госполиции пояснили, что действительно была получена просьба от медиков задержать мужчину, у которого, возможно, имеются симптомы Covid-19.

"Сбежал ли он из больницы или нет, я не могу не подтвердить, ни опровергнуть", — сообщила представитель пресс-центра Госполиции Симона Гравите.

"Мы получили сообщение от жителей о том, что в Лиепае некоему мужчине нужна медицинская помощь. Принимая во внимание, что диспетчеров проинформировали о том, что мужчина недавно вернулся из заграницы, на место происшествия выехала бригада Службы неотложной медицинской помощи в специальной защитной одежде. К сожалению, пациент вел себя агрессивно, возможно, он был пьян. Он не подчинялся требованиям медиков, поэтому привлекли Госполицию. Благодаря им мужчину доставили в больницу для оказания необходимой помощи и тестирования на Covid-19", — пояснили в СНМП.

Также в СНМП попросили людей не паниковать, увидев сотрудников скорой в специальной защитной одежде.

"Уверяем, что жителям, которые видят на улицах или во дворах медиков в защитных костюмах, не нужно сразу же бояться, поскольку это профилактическе меры для нашего общего здоровья", — резюмировали в СНМП.

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Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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