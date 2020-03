ВИДЕО: В Китае рухнуло здание отеля, превращенного в карантинный центр

По предварительным данным, под завалами отеля могли оказаться около 70 человек.

На первом этаже трехэтажного рухнувшего строения находятся магазины и кафе. Причина обрушения неизвестна, информации о погибших или раненых пока не поступало. Поисково-спасательная операция продолжается. По данным агентства "Синьхуа", из-под завалов спасены 16 человек, South China Morning Post сообщает о 34 спасенных.

Один из очевидцев, живущий через дорогу от отеля, рассказал, что принял обрушение за взрыв и слышал громкий характерный звук. На месте находится около 140 пожарных и 26 оперативных бригад. Отель на 80 номеров открылся в июне 2018 года.

#BREAKING: A hotel building collapsed in Quanzhou, SE China's Fujian at around 7 pm Saturday, trapping an unknown number of people under it. So far 16 people have been rescued. Rescue work remains underway. pic.twitter.com/rK7tEagQvV