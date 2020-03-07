ВИДЕО: В Китае рухнуло здание отеля, превращенного в карантинный центр

В китайской провинции Фуцзянь обрушилось здание отеля Xinjia Express, которое, по данным СМИ, использовалось для карантина людей, находившихся в тесном контакте с инфицированными коронавирусом. Официального подтверждения этой информации нет.
По предварительным данным, под завалами отеля могли оказаться около 70 человек.
На первом этаже трехэтажного рухнувшего строения находятся магазины и кафе. Причина обрушения неизвестна, информации о погибших или раненых пока не поступало. Поисково-спасательная операция продолжается. По данным агентства "Синьхуа", из-под завалов спасены 16 человек, South China Morning Post сообщает о 34 спасенных.
Один из очевидцев, живущий через дорогу от отеля, рассказал, что принял обрушение за взрыв и слышал громкий характерный звук. На месте находится около 140 пожарных и 26 оперативных бригад. Отель на 80 номеров открылся в июне 2018 года.
#BREAKING: A hotel building collapsed in Quanzhou, SE China's Fujian at around 7 pm Saturday, trapping an unknown number of people under it. So far 16 people have been rescued. Rescue work remains underway. pic.twitter.com/rK7tEagQvV— People's Daily, China (@PDChina) March 7, 2020
В субботу вечером провинция Фуцзянь стала третьим из 31 региона КНР после Тибетского автономного района и провинции Цинхай, на территории которого официально не насчитывается ни одного больного коронавирусом, отмечает ТАСС. За все время там заразились 296 человек, из них 295 выздоровели, один умер.
16 people have been rescued after a hotel building collapsed in the city of Quanzhou, east China's Fujian Province, Saturday evening. pic.twitter.com/K897TJUaSu— China Xinhua News (@XHNews) March 7, 2020
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