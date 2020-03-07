ВИДЕО: В Китае рухнуло здание отеля, превращенного в карантинный центр
Пятиэтажный отель Xinjia Express рухнул в Китае в районе Личэн городского округа Цюаньчжоу. Об этом сообщает South China Morning Post.
Пятиэтажный отель Xinjia Express рухнул в Китае в районе Личэн городского округа Цюаньчжоу. Об этом сообщает South China Morning Post.
Происшествие произошло около 19.15 по местному времени.
По данным местных властей, в здании находились около 70 человек, когда оно рухнуло. На данный момент из-под завалов спасены 28 человек.
Сотрудник управления по чрезвычайным ситуациям заявил, что отель был превращен в карантинный центр для людей, у которых подозревают заражения коронавирусом или для тех, кто был в тесном контакте с инфицированными.
#BREAKING: A hotel building collapsed in Quanzhou, SE China's Fujian at around 7 pm Saturday, trapping an unknown number of people under it. So far 16 people have been rescued. Rescue work remains underway. pic.twitter.com/rK7tEagQvV— People's Daily, China (@PDChina) March 7, 2020
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