14.01.2020, 13:16

ВИДЕО: В Китае асфальт провалился под автобусом, погибли шестеро


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ВИДЕО: В Китае асфальт провалился под автобусом, погибли шестеро
STR, AFP

По меньшей мере шесть человек погибли в Китае в результате того, что асфальт провалился под пассажирским автобусом. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на "Би-би-си", еще 16 получили травмы.

Помимо автобуса в яму упали несколько пешеходов.

ЧП произошло в городе Синин недалеко от местной больницы.

Камеры наблюдения зафиксировали взрыв, который произошел в яме, после того как в нее упал автобус. Несколько прохожих попытались помочь пассажирам автобуса, но яма начала расширяться, и они также провалились под асфальт, пишет "Би-би-си".

По данным китайских СМИ, диаметр провала составил около 10 м.

Провалы на китайских улицах - нередкое явление. Его причинами называют некачественные строительные работы на фоне быстрых темпов развития страны.

В 2018 году четыре человека погибли, провалившись под асфальт в городе Дачжоу на юго-западе КНР. В 2013 году аналогичный инцидент в Шэньчжэне унес жизни пяти человек.

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