ВИДЕО: В Китае асфальт провалился под автобусом, погибли шестеро

Помимо автобуса в яму упали несколько пешеходов.

ЧП произошло в городе Синин недалеко от местной больницы.

Камеры наблюдения зафиксировали взрыв, который произошел в яме, после того как в нее упал автобус. Несколько прохожих попытались помочь пассажирам автобуса, но яма начала расширяться, и они также провалились под асфальт, пишет "Би-би-си".

По данным китайских СМИ, диаметр провала составил около 10 м.

Провалы на китайских улицах - нередкое явление. Его причинами называют некачественные строительные работы на фоне быстрых темпов развития страны.

В 2018 году четыре человека погибли, провалившись под асфальт в городе Дачжоу на юго-западе КНР. В 2013 году аналогичный инцидент в Шэньчжэне унес жизни пяти человек.

#China A bus fell into a suddenly developed sinkhole when passengers were boarding the bus at the bus stop.



Explosions and fire are visible from the sinkhole.



This happened in Xining, Qinghai Province; some sources suggest 13 were injured and 2 are still missing. pic.twitter.com/ieB1TdnfvX — W. B. Yeats (@WBYeats1865) January 13, 2020