ВИДЕО: В Китае асфальт провалился под автобусом, погибли шестеро

Помимо автобуса в яму упали несколько пешеходов.
ЧП произошло в городе Синин недалеко от местной больницы.
Камеры наблюдения зафиксировали взрыв, который произошел в яме, после того как в нее упал автобус. Несколько прохожих попытались помочь пассажирам автобуса, но яма начала расширяться, и они также провалились под асфальт, пишет "Би-би-си".
По данным китайских СМИ, диаметр провала составил около 10 м.
Провалы на китайских улицах - нередкое явление. Его причинами называют некачественные строительные работы на фоне быстрых темпов развития страны.
В 2018 году четыре человека погибли, провалившись под асфальт в городе Дачжоу на юго-западе КНР. В 2013 году аналогичный инцидент в Шэньчжэне унес жизни пяти человек.
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