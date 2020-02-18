ВИДЕО | В Киеве заявили, что сепаратисты атаковали позиции украинских военных в Донбассе

Киев: Использовано запрещенное минскими соглашениями оружие

Киев утверждает, что вооруженные формирования пытались перейти через линию разграничения, им был дан адекватный огневой ответ, и в результате удалось удержать контроль над ситуацией. Один военнослужащий погиб, четверо ранены. "Противник запросил режим тишины", — заявили в штабе ООС. В самопровозглашенной "ЛНР" утверждают, что двое украинских военнослужащих погибли, еще трое получили ранения в результате подрыва на минном поле, сообщает "Интерфакс".

Президент Украины Владимир Зеленский в своем аккаунте в сети Facebook объявил, что созывает в связи с утренними боями в Донбассе Совет национальной безопасности. Он отметил, что обстрелы велись из оружия, запрещенного минскими соглашениями. По данным украинских военных, со стороны самопровозглашенной республики использовались минометы калибра 120 мм, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

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