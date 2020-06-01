ВИДЕО | В Киеве полиция оцепила мост Метро: мужчина с пакетом в руках грозит его взорвать

Как журналистам OBOZREVATEL рассказали источники в правоохранительных органах, на мост Метро начали срочно стягивать различные службы. Информацию о заминировании позже подтвердила и пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook.

По данным источников, к правоохранителям позвонили люди и сообщили, что там стоит "странный человек". Однако, есть информация, что сам подозреваемый также позвонил в полицию с угрозой подорвать мост.

О каких-либо требованиях пока неизвестно. В Киеве срочно ввели спецоперацию "Гром" по задержанию "вооруженного человека".

На странице "Киев оперативный" в Telegram неофициально сообщили, что посреди моста стоит человек с пакетом, из которого тянется провод к пульту в руке.

На странице Dtp.kiev.ua в Instagram написали о перекрытии движения на мосту. Отмечается, что периметр оградила полиция, все авто отправляют в объезд.

Также пресс-служба КП "Киевский метрополитен" заявила на своей странице в Facebook, что в связи с анонимным сообщением о минировании моста красная линия метро работает от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная" и от станции "Лесная" до станции "Дарница".

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