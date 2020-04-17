ВИДЕО | В Канаде самолет аварийно сел на шоссе с автомобилями

В Канаде недалеко от города Квебек-Сити одномоторный самолет Piper PA-28 Cherokee совершил вынужденную посадку на одной из автомобильных трасс. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщает korrespondent.net со ссылкой на телеканал CBC.

По данным полиции, у самолета возникли проблемы, когда он находился в нескольких километрах от местного аэропорта.

Пилот принял решение посадить самолет на ближайшую трассу. Так как на шоссе почти не было автомобилей, ему удалось сделать это без происшествий.

В результате инцидента никто не пострадал, но автотрасса была закрыта около часа в одном направлении.

За это время пожарные и эвакуатор убрали самолет с дороги.



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