ВИДЕО | В Калифорнии загорелось пассажирское судно: 25 человек погибли, 9 пропали без вести(2)
Водолазы сумели обнаружить 25 тел жертв пожара, произошедшего накануне близ острова Санта-Крус в округе Санта-Барбара. Об этом сообщает Associated Press.
Водолазы сумели обнаружить 25 тел жертв пожара, произошедшего накануне близ острова Санта-Крус в округе Санта-Барбара. Об этом сообщает Associated Press.
Еще девять человек остаются пропавшими без вести. Пятерым членам экипажа удалось спастись — их взяла на борт оказавшаяся неподалеку яхта The Grape Escape, двое из них легко пострадали. По словам владельцев яхты, пожар на судне произошел глубоко ночью.
23-метровая яхта Conception использовалась дайверами. В ночь гибели она направлялась к островам Чаннел-Айлендс, входящим в одноименный парк. Яхта загорелась около 3:00 по местному времени у населенного пункта Платтс-Харбор. Пожарный департамент опубликовал фотографии, на которых видно, как спасатели пытаются справиться с огнем.
#CoastInc: @VCFD responded to boat fire off the north side of Santa Cruz Island at approximately 3:28am. @USCG helping support rescue operations for people aboard a dive boat. #ChannelIslands @USCGLosAngeles @CountyVentura @SBCOUNTYFIRE pic.twitter.com/DwoPGfBjtA— VCFD PIO (@VCFD_PIO) September 2, 2019
Ранее в Береговой охране заявляли, что рассчитывают на то, что некоторые дайверы со сгоревшего судна могли выжить, добравшись вплавь до берега.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Колония летнего режима: дети со всей России стали рабами в Анапе
Россиян предупредили по поводу арбузов
Что известно о гибели девочки, разрубленной вентилятором
Куда россияне стали чаще ездить на отдых