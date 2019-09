ВИДЕО | В Калифорнии загорелось пассажирское судно: 25 человек погибли, 9 пропали без вести

Еще девять человек остаются пропавшими без вести. Пятерым членам экипажа удалось спастись — их взяла на борт оказавшаяся неподалеку яхта The Grape Escape, двое из них легко пострадали. По словам владельцев яхты, пожар на судне произошел глубоко ночью.

23-метровая яхта Conception использовалась дайверами. В ночь гибели она направлялась к островам Чаннел-Айлендс, входящим в одноименный парк. Яхта загорелась около 3:00 по местному времени у населенного пункта Платтс-Харбор. Пожарный департамент опубликовал фотографии, на которых видно, как спасатели пытаются справиться с огнем.

#CoastInc: @VCFD responded to boat fire off the north side of Santa Cruz Island at approximately 3:28am. @USCG helping support rescue operations for people aboard a dive boat. #ChannelIslands @USCGLosAngeles @CountyVentura @SBCOUNTYFIRE pic.twitter.com/DwoPGfBjtA